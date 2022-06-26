Глава Ростуризма прорекламировала россиянам Екатеринбург: "в городе есть все, что необходимо туристу"

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова прорекламировала Екатеринбурге россиянам, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале федеральная чиновница поделилась впечатлениями от поездки в Уральскую столицу. Она осмотрела центр города, ознакомилась с популярными у туристов маршрутами и локациями. Догузову впечатлило обилие памятников в городе, богатая событийная программа и хорошие рестораны и гостиницы.

"В городе есть все, что необходимо современному туристу: хороший выборы гостиниц на любой вкус, модные кафе, бары, рестораны, разнообразные музеи, арт-пространства с картинами Уорхола и Матисса, неповторимая атмосфера продвинутого индустриального города, богатая событийная программа, один из крупнейших в мире фестивалей музыки. А еще – шикарная архитектура! Столько памятников конструктивизма я, пожалуй, не видела нигде! Здесь и 18 век, и сталинский ампир, соседствующий с эффектными небоскребами и современными жилыми комплексами. Екатеринбург - еще и столица стрит-арта! От Москвы – всего два часа полета! В общем, Екатеринбург очень хорош, смело советую!" - говорится в сообщении.