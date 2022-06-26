Минобороны: успехи российской армии и Донбасса снижают морально-психологическое состояние украинской армии

Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской Народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи населенного пункта Артемовка, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций. Это произошло после того, как 25 июня под контроль ЛНР перешли Северодонецк и Боровское, Вороново и Сиротино.

В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145-ти квадратных километров.

Также ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области.

В результате удара полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку

на данных полигонах. Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286-ти районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевкой области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западная окраина Лисичанска Луганской Народной Республики.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселковка Первая и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей.



Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.



Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской Народной Республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области.

Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Сулиговка, Глинское, Сухая Каменка Харьковской области, Макеевка Донецкой Народной Республики и над островом Змеиный. В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов,

3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники.