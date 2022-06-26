В Свердловской области создадут специальный фонд по поддержке студентов

В Свердловской области будет создан специальный фонд по поддержке студентов. его создание в своем telegram-канале анонсировал губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент Накануне.RU.

Фонд будет функционировать как за счет областных средств, так и за счет денег бизнесменов - будущих работодателей.

"Я искренне считаю, Свердловская область — идеальное место для получения высшего образования, а Екатеринбург – настоящая студенческая столица России. В нашем регионе учатся больше 117 тысяч студентов. У нас есть все, чтобы запустить новый региональный проект "Кампус", - заявил губернатор.

В числе мер поддержки, которые власти области готовы предложить студентам: скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов, льготы на дополнительные услуги библиотек, на посещение театров, музеев, выставок, льготные кредиты на обучение, гранты на проекты, частичная компенсация оплаты арендного жилья.