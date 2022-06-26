В Тюменской области сгорел пассажирский автобус, ехавший в Курган

В Тюменской области сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Тюмень-Курган", сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в пяти километрах от села Исетское. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Всех 22 пассажиров попутный транспорт увез в село Исетское. В настоящее время пожар в автобусе ликвидирован. Причины его возникновения выясняются.

"На тушение пожара привлекались две единицы техники, семь человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области", - уточнили в МЧС.