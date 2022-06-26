26 Июня 2022
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Экономика В России Москва
Правительство РФ, Белый дом (2018) | Фото: Накануне.RU

Правительство РФ увеличивает свои резервы для стабилизации экономики

Резервный фонд правительства увеличится на 1,6 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

"Неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся по итогам 2021 года, будут направлены в резервный фонд правительства. Таким образом он будет увеличен на 1,6 млрд рублей. Эти средства пойдут в том числе на реализацию мероприятий, обеспечивающих стабильность экономики в условиях внешних ограничений", - говорится в сообщении.

В 2022 году за счет резервного фонда уже были профинансированы программы: переобучения безработных, поддержки IT-отрасли, предоставления льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.

Теги: резервный фонд, резервные средства, правительство РФ



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