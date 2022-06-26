В Москве проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым

В Москве проходит прощание с Юрием Шатуновым, передает корреспондент Накануне.RU.

Коллеги и тысячи поклонников несут цветы на Троекуровское кладбище Москвы. Траурный зал украсили белыми розами. Многие поклонники также несли с собой белые розы. Более того, некоторые фанаты Шатунова исполнили песню "Белые розы", в ожидании своей очереди, чтобы проститься с артистом. Однако не всем любителям творчества группы "Ласковы май" понравилось такое поведение поклонников артиста, они сочли это неуважением его памяти.

Также на Троекуровском кладбище неизвестный мужчина подогнал фургон с цветами и стал раздавать их всем, кто пришел проститься с Юрием Шатуновым. В некоторых telegram-каналах сообщается, что якобы цветы заказал один из фанатов Шатунова, который лично не смог приехать, чтобы проститься с кумиром.

Напомним, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности в ночь на 23 июня в машине скорой помощи. Семья артиста не присутствует на прощании. В этот день планируется, что они прибудут из Германии в Москву. Родственники простятся с Шатуновым позже в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Добавим также, что в 2019 году создатель группы "Ласковый май", российский продюсер и певец Андрей Разин заявил, что Шатунов больше не имеет прав на исполнение песен группы "Ласковый май". Продюсер обвинил певца в том, что тот дистанцируется от "Ласкового мая", дистанцируется от детей-сирот, и, приезжая в Россию, не оказывает абсолютно никакой помощи. Последние годы Шатунов судился с Разиным.