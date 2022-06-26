26 Июня 2022
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обстрел, подъезд, Северодонецк, жилой дом (2014) | Фото: Ютуб

В Северодонецке продолжают эвакуацию мирных жителей с завода "Азот"

Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) проводит эвакуацию мирных жителей Северодонецка, которые удерживались украинскими националистами на территории завода "Азот". Об этом в своем telegram-канале сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства совместно с союзными войсками был полностью освобожден завод "Азот". На данный момент подразделениями НМ ЛНР проводиться эвакуация мирных жителей Северодонецка, которые были заложниками националистов на заводе.

В народной милиции сообщили, что украинские боевики насиловали женщин, удерживаемых в заложниках на химпредприятии "Азот" в Северодонецке.

"Десятки женщин, которые находились в заложниках на предприятии "Азот", подвергались регулярным изнасилованиям украинскими боевиками. Сейчас они уже находятся в безопасности и вместе со всеми освобожденными сегодня из "Азота" получают медицинскую и психологическую помощь от специалистов ЛНР. Судя по эмоционально-психологическому состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс психологической реабилитации", - цитирует ТАСС.

Также вышедшие с территории завода "Азот" мирные жители рассказывали, что в убежищах на территории предприятия остались больные дети, у них рвота, диарея и температура. Бывшие заложники отметили, что украинские военные не выпускали людей и использовали гражданское население в качестве живого щита.

Напомним, накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вся территория промышленной зоны северодонецкого предприятия "Азот" перешла под контроль подразделений ЛНР. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, оборонное ведомство республики совместно Вооруженными силами России ведут зачистки на заводе "Азот".

Теги: Северодонецк, Азот, эвакуация, изнасилования, боевики, спецоперация



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