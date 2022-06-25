Промзона "Азота" не стала упорным очагом сопротивления, - Минобороны РФ

Подразделения ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана.

Отмечается, что территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.

С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики, уточнили в Минобороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промзоны Северодонецка. Он сообщил, что с территории завода "Азот" спасены 800 мирных жителей.

Как отмечалось, ситуация на заводе "Азот" в Северодонецке фактически повторяет произошедшее ранее на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Заблокированные на заводе украинские националисты также длительное время удерживали на территории завода мирных жителей в качестве живого щита и неоднократно срывали выход гражданского населения с территории предприятия.