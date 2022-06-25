25 Июня 2022
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Политика За рубежом
(2006) | Фото: www.polyusgold.com

Байден и лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из РФ, - Reuters

Президент США Джо Байден и лидеры G7 договорятся о запрете на импорт нового золота из России, заявил источник Reuters.

Ранее агентство сообщало, что европейские лидеры рассматривают в качестве цели для новой санкционной атаки на Россию золотые резервы.

В проекте документа, который лидеры ЕС собираются согласовать по итогам саммита, не говорится напрямую о подготовке седьмого пакета санкций, но предполагается, что Евросоюз продолжит искать уязвимые сферы, по которым можно "ударить". По словам источников издания, знакомых с ходом дискуссий, одной из такой сфер может стать золото.

Теги: байден, G7, золото, россия



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