Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы "Искандер-М"

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о решении передать Минску комплексы "Искандер- М".

"Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято", - сказал российский лидер.

Путин уточнил, что "Искандер-М" будут переданы Белоруссии в течение ближайших нескольких месяцев.

Российский президент обратил внимание, что эти комплексы могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Из других заявлений Путина, сделанных в ходе встречи:

- Все вопросы по Союзному государству согласованы, вопрос в реализации намеченных целей.

- Самолеты Су-25 на вооружении Белоруссии можно дооборудовать на авиазаводах в России и начать подготовку летного состава.

- В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в 6 странах-членах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолетов.

- Пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами у Белоруссии.

Кроме того, Путин предложил объединить усилия, чтобы помочь традиционным партнерам получить необходимое количество удобрений.