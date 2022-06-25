Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы "Искандер-М"
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о решении передать Минску комплексы "Искандер- М".
"Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято", - сказал российский лидер.
Путин уточнил, что "Искандер-М" будут переданы Белоруссии в течение ближайших нескольких месяцев.
Российский президент обратил внимание, что эти комплексы могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.
Из других заявлений Путина, сделанных в ходе встречи:
- Все вопросы по Союзному государству согласованы, вопрос в реализации намеченных целей.
- Самолеты Су-25 на вооружении Белоруссии можно дооборудовать на авиазаводах в России и начать подготовку летного состава.
- В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в 6 странах-членах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолетов.
- Пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами у Белоруссии.
Кроме того, Путин предложил объединить усилия, чтобы помочь традиционным партнерам получить необходимое количество удобрений.