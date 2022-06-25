Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы "Искандер-М"

25 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России В бывшем СССР
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы "Искандер-М"

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о решении передать Минску комплексы "Искандер- М".

"Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято", - сказал российский лидер.

Путин уточнил, что "Искандер-М" будут переданы Белоруссии в течение ближайших нескольких месяцев.

Российский президент обратил внимание, что эти комплексы могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Из других заявлений Путина, сделанных в ходе встречи:

- Все вопросы по Союзному государству согласованы, вопрос в реализации намеченных целей.

- Самолеты Су-25 на вооружении Белоруссии можно дооборудовать на авиазаводах в России и начать подготовку летного состава.

- В Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в 6 странах-членах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолетов.

- Пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами у Белоруссии.

Кроме того, Путин предложил объединить усилия, чтобы помочь традиционным партнерам получить необходимое количество удобрений.

Теги: путин, лукашенко, искандер-м



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети