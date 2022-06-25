На Среднем Урале задержали бульдозериста, который, предположительно, выстрелил в голову девочке

В Нижней Синячихе задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в девочку 2011 года рождения. Задержанным оказался 49-летний местный житель Сергей Карпицкий. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, он подрабатывал бульдозеристом.

Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, сообщили в свердловском СКР.

Инцидент с девочкой произошёл 22 июня – ей в голову попала пуля, когда она гуляла на улице с друзьями. На вертолёте девочку перевезли в ДМБ№9 Екатеринбурга. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, пулю из её головы пока извлечь не удалось.