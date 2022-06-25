Сенат Канады одобрил продажу замороженных российских активов

Сенат Канады одобрил меру, которая позволяет конфисковать и продавать российские активы, замороженные в рамках санкций, сообщает Reuters.

Отмечается, что законопроект является частью 450-страничного проекта бюджета Канады, который ранее издал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

56 сенаторов поддержали, 16 проголосовали против, пишут "Известия".

Ранее министр финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд заявила, что крайне важно найти средства для восстановления Украины. По ее словам, она не может представить "более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы".