25 Июня 2022
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Политика За рубежом
Флаг Канады (2022) | Фото: Amber Bracken / Reuters

Сенат Канады одобрил продажу замороженных российских активов

Сенат Канады одобрил меру, которая позволяет конфисковать и продавать российские активы, замороженные в рамках санкций, сообщает Reuters.

Отмечается, что законопроект является частью 450-страничного проекта бюджета Канады, который ранее издал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

56 сенаторов поддержали, 16 проголосовали против, пишут "Известия".

Ранее министр финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд заявила, что крайне важно найти средства для восстановления Украины. По ее словам, она не может представить "более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы".

Теги: канада, российские активы



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