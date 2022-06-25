25 Июня 2022
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Общество ДНР и ЛНР
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промзоны Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с территории завода "Азот" в Северодонецке спасены 800 мирных жителей.

По его словам, промышленная зона города и аэропорт полностью освобождены.

В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, отметил Кадыров.

"Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго!", - написал глава ЧР в своем телеграм-канале.

Напомним, 24 июня сообщалось, что ВСУ покинули Северодонецк. Украинские войска получили команду отступать из города на новые позиции, заявил назначенный Киевом глава "Луганской областной военной администрации" Сергей Гайдай.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Это последний крупный город в ЛНР, пока еще оккупированный ВСУ.

Теги: кадыров, северодонецк



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