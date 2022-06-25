Патриарх Кирилл упал во время освещения храма в Новороссийске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.

После инцидента патриарх продолжил богослужение. Его трансляция велась на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл поскользнулся, когда сходил с амвона, уточняет РИА Новости. Baza отмечает, что к нему бросились помощники и камера переключилась на общий план. Телеграм-канал сообщает, что запись с сайта "Союз", где велась трансляция, уже удалили.