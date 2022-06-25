ВКС РФ уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке

Российские ВКС нанесли удар по корпусам завода "Мегатекс" в Константиновке, ликвидировано до 80 польских наемников, сообщает Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, уничтожено восемь установок "Град".

Кроме того, в районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения, добавили в МО.

На Донецком направлении ВКС уничтожили восемь украинских взводов РСЗО "Ураган" и два артиллерийских взвода, которые обстреливали Донецк.

Напомним, 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан".