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праздник Сабантуй в Академическом районе (2022) | Фото: АО Специализированный застройщик &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Преображенском парке с размахом отметили Сабантуй

В Екатеринбурге с размахом отметили праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй. Этот день знаменует завершение посевных работ. Столица Урала проводит мероприятие уже в 85 раз, но впервые площадкой для его проведения стал Преображенский парк Академического района - лидер голосования общероссийского конкурса на благоустройство. Восьмой район уральской столицы организовал общегородской праздник, который посетили высокие гости и масштаб которого, по сути, вырос до областного уровня.

К Сабантую парк заметно преобразился. Вдоль дорожек развернули фудкорты, в которых отдыхающие могли отведать различные башкиро-татарские национальные блюда. У развернутых шатров прогуливались люди в национальных одеждах. Рядом разместилась этно-ярмарка, где любой желающий мог приобрести на память сувенир - изделия народного творчества. Изготовить сувенир можно было и своими руками - на мастер-классах. Кроме того, гости праздника могли попробовать свои силы в традиционной сабантуйской забаве - покорении столба.

Также на празднике можно было пострелять из лука, сразиться мешками на бревне, принять участие в беге в мешках, понаблюдать за борьбой Корэш и за песнями и танцами народных коллективов, выступающих перед зрителями с большой сцены, развернутой в парке у моста.

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: Накануне.RU

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Отпраздновать Сабантуй в парке Преображенский пришли не только жители Академического района, но и гости с других районов и населенных пунктов.

"Праздник мне очень нравится. Довольно много людей, концерт интересен. Я приехала сюда с центрального района. В этом году здесь проходит впервые. Думаю, с каждым годом праздник будет лучше и лучше", - поделилась впечатлениями одна из жительниц города.

"На праздник приехала из деревни Новый Бугалыш. Концерт замечательный, хороший, приехала на него вместе с детьми", - сообщила гостья Екатеринбурга Венера.

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: Накануне.RU

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: Накануне.RU

Почетными гостями праздника стали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Им вручили головные уборы с недавно утвержденным логотипом 300-летия города. Губернатору подарок явно понравился.

"Люблю Сабантуй, всегда и накормят, и даже приоденут. У главы Екатеринбурга тюбетейка наряднее, конечно, но мне моя больше нравится", - поделился он впечатлениями.

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Приветствуя свердловчан, губернатор отметил, что ему очень приятно, что местом проведения Сабантуя стал именно парк Преображенский.

"Мы на Урале всегда ценим и соблюдаем традиции, которые создавались нашими предками. Праздник Сабантуй всегда ассоциировался с окончанием посевной. Желаю всем хорошего настроения, хорошо отдохнуть и чтобы наша уральская природа давала тепло и влагу, и чтобы был хороший урожай. С праздником вас всех. И спасибо нашим друзьям из Республик Башкортостан и Татарстан за то, что они сегодня с нами, за то, что они привезли такие замечательные творческие коллективы, которые сегодня будут радовать нас", - поздравил собравшихся Евгений Куйвашев.

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил символичность в том, что праздник "новой жизни" отмечается в самом новом районе уральской столице, и анонсировал планы по дальнейшему развитию и преображению городской территории.

"Я искренне рад приветствовать на замечательном, ярком, самобытном празднике Сабантуй. В наше непростое время мы делаем все, чтобы сохранить мир и согласие, добрососедские отношения, народные традиции - ведь это основа каждого народа, тот культурный код, который позволяет бережно относиться к прошлому, уверенно себя чувствовать в настоящем и делать хорошие, правильные шаги в будущее. Сабантуй традиционно, на протяжении многих лет, празднуется в Екатеринбурге. И это не просто национальный праздник - это праздник близких, друзей, знакомых, просто близких по духу людей. Это праздник нового урожая, новой жизни, и символично, что он празднуется в самом молодом районе нашего города - Академическом. Я благодарен Евгению Куйвашеву за то внимание, которое он уделяет развитию района", - выступил глава города, поблагодарив партнеров за помощь в организации праздника.

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: Накануне.RU

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

С приветственными словами также выступили спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, председатель комитета государственного совета Республики Татарстан по экологии Азат Хамаев, глава Мензелинского муниципального района Республики Татарстан Айдар Салахов.

Было отмечено, что праздник Сабантуй помогает сохранить культурное многообразие и культурную самобытность народов нашей страны.

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Сергей Ланцов(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Продолжением праздника стало проведение скачек. Они прошли на ипподроме, недалеко от парка Преображенский.

Ипподром был создан специально для проведения праздника, однако генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов не исключил, что если площадка будет востребована у жителей города и области, то ипподром может остаться в Академическом насовсем. Впрочем, даже без нее парк Преображенский остается востребован не только для жителей района - как площадка для отдыха, но и для всех горожан, в том числе для проведения таких мероприятий как Сабантуй.

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

праздник Сабантуй в Академическом районе(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

"Для нас, как для нового района, праздник был тоже новым. Поэтому в начале пути мы до конца не понимали, что нужно сделать. В итоге оказалось, что сделать нужно многое: провести коммуникации, спланировать ландшафт, создать ипподром. Причем к ипподрому были достаточно жесткие требования, поскольку участвовали профессиональные жокеи и породистые кони. Требования были очень высокие и их надо было в кратчайший срок выполнить. Обследовали много площадок, остановились на одной. Она показала отличные результаты. Все конные забеги прошли удачно и сам праздник в нашем любимом парке был организован хорошо. Все участники оценили, в том числе национальные диаспоры, его проведение на очень высоком уровне", - резюмировал Ланцов.

Теги: праздник Сабантуй, Академический, парк Преображенский



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