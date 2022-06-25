Конфликт на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров, - генсек НАТО

Конфликт на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете El País.

По его словам, лучший способ помочь Украине "оставаться суверенной и независимой европейской нацией" - оказывать военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России.

Ранее в НАТО объявили о долгосрочной военной поддержке Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с министрами обороны стран альянса.

Также Столтенберг призывал союзников приготовиться к тому, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет.