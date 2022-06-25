25 Июня 2022
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черное море, шторм, волна, набережная, непогода (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи более 100 спасателей ищут туристов, унесенных в море в автомобилях

В Сочи более чем 100 спасателей участвуют в поисках людей, которых унесло вместе с автомобилями бурным течением в акваторию Черного моря.

За прошедшие сутки вертолетом Ка-32 обследовано более 60 квадратных километров. Наземной группировкой пройдено более 15 километров береговой линии, передает РИА Новости.

Напомним, накануне сообщалось о ЧП в районе поселка Зубова Щель. Два легковых автомобиля смыло потоком реки Чемитоквадже в море в Лазаревском районе Сочи.

Мэр курорта Алексей Копайгородский сообщил, что отдыхающие приехали из Ставрополья и остановились в Сочи под эстакадой на ночлег.

По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек. Живым обнаружили одного человека, кроме того, спасатели нашли двух погибших.

Теги: сочи, туристы, море, автомобили



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