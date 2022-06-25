Визовый центр Греции перестанет принимать документы у россиян

Визовый центр Греции с 27 июня перестанет принимать у россиян документы на визы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Работу приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

Отмечается, что в самом центре ссылаются на технические причины - обновление системы. При этом сроки возобновления приема документов не называются.

Ранее сообщалось, что россияне, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в РФ, получают отказ в оказании данной услуги. При этом сам отказ приходит почему-то на украинском языке. Отмечалось, что мексиканские власти пытаются устранить проблемы.