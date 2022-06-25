На Урале нашли дочь лидера движения "Мужской путь", которую считали погибшей

Силовики нашли дочь основателя движения "Мужской путь" на Среднем Урале Андрея Брезгина, которого ранее арестовали по подозрению в ее убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, семилетняя девочка жива. Ее местонахождение было установлено вечером 24 июня. В настоящее время выясняется, не совершалось ли в отношении ребенка каких-либо противоправных действий.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что девочка была обнаружена силами сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД области во взаимодействии с коллегами из областной ГИБДД. Где именно ее нашли, не уточняется. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В пресс-службе регионального УФССП добавили, что девочку передали матери.

Напомним, в начале июня сообщалось, что Брезгина задержали по обвинению в удержании в неволе и убийстве собственной дочери.

Ранее стало известно, что бывшая супруга обвиняет Брезгина в незаконном удержании дочери, которую она не видела целый год. По решению Железнодорожного суда Екатеринбурга мужчина должен отдать ребенка матери, но он этого не сделал.