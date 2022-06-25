Французский Генштаб назвал ложной информацию о захвате Россией САУ Caesar на Украине

Главный штаб вооруженных сил Франции опроверг информацию о захвате Россией французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине.

"Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем", - сказал ТАСС представитель пресс-службы французского Главного штаба. "Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - добавил он.

Ранее французский адвокат и политик Режис де Кастельно заявил, что французские 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Париж передал киевскому режиму, изучаются на "Уралвагонзаводе".

Он охарактеризовал это как "еще одно достижение Эммануэля Макрона". По его словам, САУ были просто брошены украинскими боевиками, поэтому достались российским военным целыми.

"Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции за вооружение Украины САУ, отметив, что эта техника пригодится "в хозяйстве". Пост от официального аккаунта предприятия появился под публикацией в Telegram-канале Кастельно.