25 Июня 2022
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Политика ДНР и ЛНР
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

Минобороны РФ сообщило о блокировании Лисичанска с юга

Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов, в том числе крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

В военном министерстве также подтвердили информацию об освобождении населенных пунктов Горское и Золотое в ЛНР.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ взяли под контроль эти населенные пункты. По его данным, украинская группировка, находившаяся в этом котле, ликвидирована.

Напомним, Лисичанск остался последним крупным городом в ЛНР, который предстоит освободить. 24 июня сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым составили более 1 тыс. человек убитыми, около 800 военных сдались в плен.

Теги: лисичанск, минобороны, лнр



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