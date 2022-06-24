Работникам Компрессорного завода выплатят все долги до конца следующей недели

Бастующим работникам Уральского компрессорного завода выплатят все долги по зарплате до конца следующей недели. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера. Решение о прекращении забастовки и примерные сроки выплаты были озвучены на встрече с руководством и трудовым коллективом предприятия.

Так уже к концу этой недели работники получат заработную плату за апрель, а к концу следующей недели - за май. После все выплаты будут осуществляться по графику. Вегнер отметил, что оперативно уладить ситуацию помогла "связка Господа Бога и губернатора" Евгения Куйвашева, который лично вел переговоры с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Депутат подчеркнул, что к задержке в зарплате привела в свою очередь задержка оплаты за поставленную продукцию со стороны крупных предприятий. На данный момент, благодаря помощи правительства, этот долг начали выплачивать. Не обошел стороной Вегнер и директора предприятия Дениса Тасакова, которого после объявления о забастовке потребовал уволить первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По словам депутата, Арефьев сможет высказывать такие лозунги только после того, как "променяет свою зарплату в 400 тыс. на 30 тыс. и приедет работать на Компрессорный".

Более того, Вячеслав Вегнер заявил, что направил письмо главе Ростеха Сергею Чемезову, в котором предложил выкупить завод у нынешних собственников. По мнению депутата, предприятие, выполняющее гособоронзаказ, должно управляться государством.