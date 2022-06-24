24 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Зарина Догузова в Музейном комплексе УГМК (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

Глава Ростуризма побывала в Музейном комплексе УГМК

Глава Ростуризма Зарина Догузова побывала в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Из Екатеринбурга в Медную столицу Урала она прибыла на ретро-поезде.

На выставочных площадках Зарина Догузова познакомилась с одной из крупнейших коллекций техники. Экскурсию гостье провел генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Компанию ей составили заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Верхней Пышмы Иван Соломин.

Зарина Догузова в Музейном комплексе УГМК(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Сегодня в Музейном комплексе УГМК насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Многие экспонаты - настоящие шедевры.

Зарина Догузова в Музейном комплексе УГМК(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Зарина Догузова в Музейном комплексе УГМК(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Теги: Ростуризм, УГМК, Зарина Догузова



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