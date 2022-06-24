24 Июня 2022
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Экономика В России За рубежом Украина
убор зерновых, сельское хозяйство, зерно, уборочная (2021) | Фото: vk.com/gov.tuva

Россия не препятствует вывозу украинского зерна – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

"Истерия вокруг вывоза зерна с Украины через черноморские порты раздувается искусственно", - заявил глава государства, выступая на встрече "БРИКС плюс".

При этом Путин отметил, что свои обязательства по поставкам энергоносителей, удобрений, зерна Россия готова исполнять в полном объеме. "Благодаря хорошему урожаю Россия сможет поставить на мировой рынок 50 млн тонн зерна", - пообещал президент.

Теги: зерно, украина, владимир путин



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