24 Июня 2022
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Происшествия В России Москва
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (2020) | Фото: Совет Федерации

Девять стран Евросоюза отказались выдавать России преступников, - Краснов

Девять стран Евросоюза отказали России в выдаче находящихся в розыске обвиняемых, сообщил Генпрокурор России Игорь Краснов на заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств.

Краснов привёл в пример решения компетентных органов Германии, Великобритании, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии, отказавших по политическим мотивам в выдаче в Россию тех, кого обвиняют, в частности, в совершении особо тяжких преступлений.

"Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами", – цитирует Краснова пресс-служба Генеральной прокуратуры..

Он обеспокоен теми угрозами, которые создает ситуация на Украине для всех стран СНГ. Среди них – незаконная миграция, терроризм, диверсии, возможность перемещения в наши государства с территории Украины оружия и наркотиков, находящихся в этой стране фактически в бесконтрольном обороте.

Теги: Игорь Краснов, Генеральный прокурор



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