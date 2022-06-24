В визовых центрах в России появилась услуга оформления украинской визы

В визовых центрах VFS Global в России в списке услуг появилось оформление украинской визы. Подать документы на оформление можно будет с 1 июля.

Ранее МИД Украины сообщил, что россияне смогут оформить украинскую визу через центры VFS Global в восьми городах России, передает РИА Новости. При этом наличие визы не гарантирует въезд на территорию Украины, окончательное решение остается за пограничной службой.

О введении визового режима для граждан РФ 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. "В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - заявил глава государства.