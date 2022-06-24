Гендиректор УГМК Козицын покинул совет директоров "Уралэлектромедь"

Из состава Совета директоров АО "Уралэлектромедь" вышел генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Информация об этом содержится в опубликованном сообщении предприятия.

Согласно решению общих собраний акционеров от 24 июня 2022 года, третьим вопросом заседания было избрание нового Совета директоров, в который по итогу голосования вошли: генеральный директор ООО "УГМК-ОЦМ" Антон Додров, директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин, главный инженер "Уралэлектромеди" Алексей Королев, директор по общим вопросам "Уралэлектромеди" Мирослав Медведев, технический директор УГМК Андрей Паньшин, директор по коммерции и финансам "Уралэлектромеди" Игорь Ульянов и заместитель технического директора УГМК Сергей Якорнов.

На момент публикации не удалось оперативно получить комментарий УГМК.