На Южном Урале возбудили уголовное дело из-за покупки непригодных квартир для переселения жителей из аварийного жилья

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту приобретения квартир ненадлежащего качества для переселения из аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в период 2019-2020 гг. в рамках адресной программы по переселению из аварийного жилья должностные лица администрации Увельского района приобрели в муниципальную собственность 18 квартир стоимостью более 27 млн рублей. Однако квартиры являются непригодными для проживания.

В настоящий момент следователи устанавливают виновных должностных лиц.