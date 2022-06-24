Челябинская федерация кикбоксинга через суд добилась запрета на регистрацию нового председателя

В федерации кикбоксинга Челябинской области произошел раскол. В июле прошлого года там сменился председатель. Бывший руководитель смог через суд признать решение собрания недействительным и добился восстановления в качестве председателя челябинского отделения федерации кикбоксинга. Однако после этого в региональный минюст снова поступили документы на регистрацию нового председателя.

Напомним, в 2019 году тяжело заболел президент федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев. В 2021 году исполнительный директор Михаил Герасимов выдвинул на пост президента ФКР кандидатуру бизнесмена из Украины Сергея Курченко, которая устроила не всех. Сам Вадим Украинцев предложил на пост главу республики Калмыкия, чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова. 17 марта 2021 года прошло голосование. При этом часть членов федерации в здании Олимпийского комитета России проголосовало за Бату Хасикова, а другая часть в одной из гостинниц Москвы – за Михаила Герасимова. В течение года длились суды, которые выиграл Бату Хасиков, став полноправным президентом федерации кикбоксинга России.

После этого перевороты прошли одновременно в Самаре, в Забайкальском крае и в Челябинске.

Как рассказал президент ФКР в Челябинской области Юрий Романов, 9 июля прошлого года он узнал, что в реестре ЕГРЮЛ сменился председатель федерации.

"9 июля 2021 года бухгалтер мне сообщает, что мы провели какую-то конференцию в результате чего моя фамилия как председателя челябинской федерации в реестре ЕГРЮЛ сменена на Петрова Станислава Александровича. Как оказалось, довключив в число членов челябинской федерации 22 участников и набрав тем самым необходимый кворум, 21 июня Петров и его сторонники самолично провели конференцию с избранием Петрова в качестве председателя вместо меня и зарегистрировали в минюсте данное избрание", - сообщил он.

Последовали обращения в прокуратуру, но нарушений закона в действиях Петрова не обнаружено. Тогда Романов обратился в суд. В декабре 2021 года Центральный районный суд Челябинска вынес решение признать решение собрания недействительным, а в апреле 2022 суд апелляционной инстанции утвердил это решение.

Однако на следующий день после внесения записи в ЕГРЮЛ и восстановления Юрия Романова в качестве председателя челябинского отделения федерации кикбоксинга, Петров снова подает документы в суд на регистрацию его в качестве председателя, а Министерство юстиции Челябинской области не может отказать в принятии документов и в регистрации.

В челябинской федерации кикбоксинга сообщили, что в настоящее время через суд наложили запрет на регистрационные действия в Министерстве юстиции Челябинской области и параллельно с этим ведутся переговоры с федерацией кикбоксинга России на предмет выстраивания корпоративной защиты.

Сам Станислав Петров, считает, что раскол связан с противостоянием "отцов" и "детей". "Михаил Герасимов, будучи членом президиума федерации кикбоксинга России, нашел крупного инвестора, который видит в нашей организации много недоработок и хочет поработать. То, что Министерством спорта РФ выделяется ФКР на развитие кикбоксинга на целый год 3,5 млн рублей – это смешно. У нас в Челябинске создана "Ассоциация поддержки и развития спорта" для привлечения инвесторов, а Юрий Романов имеет иное понимание, им развитие спорта не интересно", - отметил он.

В планах было создать альтернативную федерацию, но аккредитацию необходимо получать в федерации кикбоксинга России, и ее им вряд ли дадут. Стоит отметить, что Ассоциация поддержки и развития спорта - частная организация, в числе учредителей есть и Петров.

Юрий Романов считает, что ни о какой поколенческой борьбе речи не идет. "Если смотреть на федерацию кикбоксинга России, то нашему президенту около 40 лет, генеральному секретарю – 36. Со стороны оппонентов, Михаилу Герасимову – 36 лет, Сергею Курченко – 37. Да и меня в 2020-м году пригласили возглавить федерацию ребята, которые на 20 – 30 лет меня младше, пригласили как человека с определенным спортивным и житейским опытом, считая, что это значительно поможет развитию кикбоксинга", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Станислав Петров в июне 2021 года решением контрольно-дисциплинарного комитета Федерации кикбоксинга России был дисквалифицирован на 4 года, а затем решением президиума ФКР исключен из состава членов федерации за злостные нарушения устава федерации кикбоксинга России.

Комментируя факт того, каким образом исключенный участник смог стать председателем правления, юрист Денис Ветров пояснил, что лазейка, позволившая Петрову провернуть данную операцию, заложена в самом уставе, в котором пока не прописано, что дисквалифицированный из федерации участник не имеет право быть избран на должность председателя правления.