В Совфеде считают необходимым определить статус прибывающих в Россию беженцев

Урегулировать статус беженцев, прибывающих в РФ, необходимо, такая амнистия может быть оформлена указом президента.

"Безусловно, с этой категорией граждан необходимо разобраться, сначала запросив ФСБ, МВД, связаться с нашими коллегами из ДНР и ЛНР. И если к этим людям нет претензий, то урегулировать придание им особого статуса", - сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев.

Он уточнил, что, теоретически это может быть урегулировано указом президента РФ, это также было бы самым оперативным путем.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила оформить амнистию для беженцев, вынужденно нарушивших миграционное законодательство и прибывающих сейчас в Россию. По ее словам, такую амнистию можно было распространить на тех, кто не замечен в более серьезных правонарушениях.