24 Июня 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: В Перми возбуждено дело из-за попытки поджечь военкомат

В Перми неизвестные попытались поджечь здание военкомата. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил "Ъ".

"В МВД расследуется уголовное дело об умышленном повреждении здания военкомата Кировского района путем поджога. Не исключено, что по данному факту будут возбуждены и уголовные дела по другим составам преступлений", - говорится в сообщении

О попытке поджечь здание военкомата по ул. Закамской, 22, сегодня сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, ночью неизвестные бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью. Две из них разбились, еще две остались целыми. В результате в здании было разбито окно и обуглилась часть фасада.

В ГУ МВД по Пермскому краю на вопрос о произошедшем пояснили, что по данному поводу "информации для СМИ нет". Военный комиссар Пермского края Александр Коковин заявил Properm.ru, что информация о поджоге является фейком. В Единой диспетчерской службе Пермского края не стали комментировать ситуацию, однако подтвердили, что им поступал вызов на ул. Закамскую, 22.

Теги: военкомат, поджог, уголовное дело



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