24 Июня 2022
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Общество За рубежом
вирусологическая лаборотория роспотребнадзор вирус (2009) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Оспа обезьян при передаче от человека к человеку мутирует чаще, чем ожидалось

Вирус оспы обезьян при передаче от человека к человеку мутирует быстрее, чем ожидали ученые, пишет Financial Times, ссылаясь на исследование Национального института здоровья Португалии.

Эксперты отмечают, что не ожидали обнаружить столько мутаций (а именно – около 50) при исследовании образцов 2022 года. При этом обычно вирусы такого типа являются достаточно стабильными.

Накануне чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения начал заседание, цель которого – оценить опасность нынешней вспышки заболевания.

На сегодняшний день оспа обезьян выявлена уже в 48 странах мира у более чем 3 тыс. человек. Болезнь может быть летальной.

Теги: оспа обезьян, эпидемия, вспышка, мутация, штамм



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