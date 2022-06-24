СМИ: Оспа обезьян при передаче от человека к человеку мутирует чаще, чем ожидалось

Вирус оспы обезьян при передаче от человека к человеку мутирует быстрее, чем ожидали ученые, пишет Financial Times, ссылаясь на исследование Национального института здоровья Португалии.

Эксперты отмечают, что не ожидали обнаружить столько мутаций (а именно – около 50) при исследовании образцов 2022 года. При этом обычно вирусы такого типа являются достаточно стабильными.

Накануне чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения начал заседание, цель которого – оценить опасность нынешней вспышки заболевания.

На сегодняшний день оспа обезьян выявлена уже в 48 странах мира у более чем 3 тыс. человек. Болезнь может быть летальной.