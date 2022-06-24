Суд арестовал екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве охранника на стройке

Правоохранительные органы нашли и добились ареста жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве по неосторожности местного охранника, чье тело было обнаружено еще 11 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону

Напомним, что тело без признаков жизни было найдено на строительной площадке по улице Рассветной. Прибыв на место происшествия, следственно оперативная группа заметила у 50-летнего погибшего черепно-мозговую травму, после чего было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При этом тело мужчины было обнаружено не сразу - на стройплощадке охранник работал по недельной вахте, а не нашел на положенном месте своего коллегу только его сменщик.

"Успешное раскрытие преступления, совершенного в условиях неочевидности, то есть в отсутствие прямых свидетелей случившегося, во многом зависит от качественно проведённого осмотра места происшествия. Так произошло и в данном случае. При тщательном исследовании местности, прилегающей к месту обнаружения тела, было обнаружено два сотовых телефона, один из которых, как выяснилось, не принадлежал потерпевшему", - рассказали в СКР.

Спустя непродолжительное время по оставленному телефону был выявлен владелец. Им оказался ранее судимый местный житель, который и стал главным подозреваемым в этом деле. После его причастность к убийству подтвердилась и уже тогда екатеринбуржцу предъявили обвинение в совершении преступления.

Как оказалось, мужчины ранее знали друг друга и к погибшему обвиняемый ходил распивать алкоголь. Однако в этот день из-за конфликта произошла драка, после чего мужчина оттащил бесчувственного охранника к фундаменту строящегося объекта и оставил там.

"Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 во взаимодействии коллегами из городского УМВД. Ранее этот мужчина, 1980 г.р., уже был судим за самовольное оставление части или места службы, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, кражу и убийство. Задержанный свою вину признал и пояснил, что в ходе совместного распития алкоголя с погибшим произошел словесный конфликт. По словам обвиняемого, после того, как он попросил у охранника сигарету и выкурил ее, тот предъявил ему – то ли в шутку, то ли всерьез – требование о необходимости заплатить за сигарету. Это разозлило обвиняемого, вследствие чего он нанёс оппоненту несколько ударов руками по голове, после чего направился домой. По окончании неотложных мероприятий задержанный был передан коллегам из Следственного комитета", - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Суд постановил поместить обвиняемого под стражу. Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.