"Урал" узнал дни и время начала матчей в первых пяти турах РПЛ

Российская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала расписание пяти стартовых туров сезона-2022/23. Свой график узнал и екатеринбургский "Урал".

Начнет новый чемпионат команда Игоря Шалимова выездным матчем против московского ЦСКА – эта игра состоится в субботу, 16 июля, и стартует в 17 часов (здесь и далее указано уральское время, - прим. ред.). Второй тур екатеринбуржцы также проведут в гостях: соперником будет новичок РПЛ "Оренбург". Команды встретятся в субботу, 23 июля. Матч начнется в 19.30.

В третьем туре уральцы впервые сыграют на "Екатеринбург-Арене" в новом сезоне – против "Краснодара". Эта игра пройдет в пятницу, 29 июля, начало – в 20.00. Четвертый тур парни Шалимова также проведут дома, на этот раз в Екатеринбург пожалует московский "Спартак". Футболисты выйдут на поле в субботу, 6 августа, в 17 часов. Наконец, пятый тур "Урал" проведет на выезде против еще одного новичка – воронежского "Факела". Встреча пройдет в пятницу, 12 августа, и начнется в 22 часа по времени Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Российский футбольный союз утвердил список 33 лучших игроков по итогам сезона-2021/22. В него был включен капитан и лидер "Урала" Эрик Бикфалви.