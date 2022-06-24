"Урал" узнал дни и время начала матчей в первых пяти турах РПЛ

24 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область В России
Даниэль Мишкич на табло Екатеринбург-Арены (2022) | Фото: Накануне.RU

"Урал" узнал дни и время начала матчей в первых пяти турах РПЛ

Российская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала расписание пяти стартовых туров сезона-2022/23. Свой график узнал и екатеринбургский "Урал".
Читайте также:

Начнет новый чемпионат команда Игоря Шалимова выездным матчем против московского ЦСКА – эта игра состоится в субботу, 16 июля, и стартует в 17 часов (здесь и далее указано уральское время, - прим. ред.). Второй тур екатеринбуржцы также проведут в гостях: соперником будет новичок РПЛ "Оренбург". Команды встретятся в субботу, 23 июля. Матч начнется в 19.30.

В третьем туре уральцы впервые сыграют на "Екатеринбург-Арене" в новом сезоне – против "Краснодара". Эта игра пройдет в пятницу, 29 июля, начало – в 20.00. Четвертый тур парни Шалимова также проведут дома, на этот раз в Екатеринбург пожалует московский "Спартак". Футболисты выйдут на поле в субботу, 6 августа, в 17 часов. Наконец, пятый тур "Урал" проведет на выезде против еще одного новичка – воронежского "Факела". Встреча пройдет в пятницу, 12 августа, и начнется в 22 часа по времени Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Российский футбольный союз утвердил список 33 лучших игроков по итогам сезона-2021/22. В него был включен капитан и лидер "Урала" Эрик Бикфалви.

Теги: Урал, РПЛ, матчи, время



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети