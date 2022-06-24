24 Июня 2022
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Экономика В России
самолёт ту-134 авиакомпания россия (2016) | Фото: Накануне.ru

В Минтрансе России опровергли проблемы с безопасностью самолётов

В Министерстве транспорта РФ опровергли информацию о возможных проблемах с обеспечением безопасности самолетов. В министерстве заявили, что Россия имеет все возможности для самостоятельного обслуживания самолетов.

Напомним, ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) предупредила, что может признать Россию страной с проблемами в сфере авиабезопасности.

По информации Минтранса, техническое обслуживание самолетов могут проводить 11 организаций, у которых для этого есть достаточное количество ресурсов и квалифицированного персонала.

"У компаний имеются необходимые технологии, ангары, стенды и оборудование. Техническое обслуживание самолетов продолжает осуществляться теми же специалистами и инструментами, что и ранее",- заявили "Ъ" в Минтрансе.

Сегодня в России эксплуатируют 1 тыс. 274 самолета. В российском реестре воздушных судов зарегистрировано 1 тыс. 207 самолетов, из них пассажирских – 1 тыс. 151.

Теги: Минтранс РФ, самолёт, ICAO



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Ранее 23.06.2022 10:51 Мск ICAO заявила о проблемах с безопасностью полетов в России


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