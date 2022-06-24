В Минтрансе России опровергли проблемы с безопасностью самолётов

В Министерстве транспорта РФ опровергли информацию о возможных проблемах с обеспечением безопасности самолетов. В министерстве заявили, что Россия имеет все возможности для самостоятельного обслуживания самолетов.

Напомним, ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) предупредила, что может признать Россию страной с проблемами в сфере авиабезопасности.

По информации Минтранса, техническое обслуживание самолетов могут проводить 11 организаций, у которых для этого есть достаточное количество ресурсов и квалифицированного персонала.

"У компаний имеются необходимые технологии, ангары, стенды и оборудование. Техническое обслуживание самолетов продолжает осуществляться теми же специалистами и инструментами, что и ранее",- заявили "Ъ" в Минтрансе.

Сегодня в России эксплуатируют 1 тыс. 274 самолета. В российском реестре воздушных судов зарегистрировано 1 тыс. 207 самолетов, из них пассажирских – 1 тыс. 151.