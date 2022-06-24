24 Июня 2022
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Происшествия Южный ФО Краснодарский край
Последствия наводнения в Сочи (2022) | Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii / пресс-служба мэра Сочи

В Лазаревском районе Сочи введен режим ЧС

В Лазаревском районе Сочи введен режим ЧС из-за масштабных подтоплений и разрушений, вызванных ливневыми дождями и селями.

"Ликвидация последствий разгула стихии в Лазаревском районе продолжается. На подтопленных территориях введён локальный ЧС. Задействованы более 1000 специалистов, около 400 единиц техники", - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, сегодня стихия уже стала причиной трагедии: в море потом горной реки, вышедшей из берегов, унесло две машины, в них было восемь человек, в том числе трое маленьких детей. Обнаружить и спасти удалось только одного человека.

Последствия наводнения в Сочи(2022)|Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii / пресс-служба мэра Сочи

Последствия наводнения в Сочи.(2022)|Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii / пресс-служба мэра Сочи

Последствия наводнения в Сочи.(2022)|Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii / пресс-служба мэра Сочи

Теги: сочи, режим чс, лазаревское



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