В Копейске экс‑полицейский получил срок в колонии и штраф в 9,6 млн рублей за взятки от "черных риелторов"

Бывшего заместителя начальника отделения одного из структурных подразделений ГУ МВД по Челябинской области приговорили к 8 годам в колонии строгого режима со штрафом в 9,6 млн рублей за получение взятки, превышение должностных полномочий и покушение на мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Экс-полицейского задержали в 2021 году. По версии следствия, в период с 2005 по 2012 годы он получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство "черных риелторов" и непривлечение их к уголовной ответственности.

Также он предоставил в суд по гражданскому спору с жительницей Копейска подложные документы и получил исполнительный лист, по которому через службу судебных приставов потребовал с ответчицы 750 тыс. рублей.

По решению суда осужденный лишен специального звания подполковник полиции.