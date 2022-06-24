Суд арестовал российское имущество блогера Белоники

Басманный суд Москвы арестовал имущество Вероники Белоцерковской, блогера и экс-издателя питерского журнала Собака.RU. Ее обвиняют в распространении фейков о действиях ВС РФ, передает ТАСС.

По данным издания, арестованы машино-место и квартира в Москве, жилые дома, квартира, и земельный участок в Санкт-Петербурге.

Ранее Белоцерковскую объявили в розыск и заочно арестовали, ей грозит реальный срок до 10 лет колонии.

Белоцерковская выступает против военной спецоперации РФ на Украине. Сейчас она находится в США.