24 Июня 2022
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Зарина Догузова на сплаве по реке Чусовая (2022) | Фото: Федеральное агентство по туризму

В Ростуризме оценили перспективы Свердловской области

В Ростуризме подвели итоги рабочего визита главы ведомства Зарины Догузовой в Свердловскую область.

Напомним, Догузова побывала на Среднем Урале в этот четверг. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерального агентства по туризму, вместе с губернатором Евгением Куйвашевым она сплавилась по реке Чусовая и обсудила перспективы развития всесезонного межрегионального эко-маршрута, включая его обустройство некапитальными средствами размещения и туристической инфраструктурой.

Кроме этого, Зарина Догузова и Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития туристического кластера "Гора Белая". Курорт планируется активно развивать: появятся 37 горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, строительство 2,5 тысяч номеров и многое другое, за счет чего будет создано почти 1,5 тысячи новых рабочих мест. А для активного летнего отдыха на природе планируется развивать инфраструктуру причалов: делать их красивыми, современными, с местами для комфортного размещения, визит-центрами и туалетами. По данным Ростуризма, в проект вовлечены федеральные и региональные инвесторы.

Евгений Куйвашев, Зарина Догузова, Вячеслав Пинаев(2022)|Фото: Федеральное агентство по туризму

Зарина Догузова на сплаве по реке Чусовая(2022)|Фото: Федеральное агентство по туризму

После сплава Догузова посетила Нижний Тагил. Она высоко оценила обустроенную набережную Тагильского пруда с которой открывается вид на Лисью гору, Демидовский завод – единственный в России завод-музей индустриальной культуры, храмы и другие объекты. Перспективой развития туризма в Нижнем Тагиле, по мнению главы Ростуризма, может стать его интеграция в межрегиональные туристические маршруты и турпродукты в рамках проекта "Большой Урал". Соглашение о его реализации подписали на ПМЭФ-2022 Ростуризм и губернаторы Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Башкортостана и Пермского края.

Теги: Ростуризм, Догузова, Свердловская область



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