В Тюменской области снова разрешили праздники

В Тюменской области снят запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий. Изменения в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра правительства Тюменской области.

В соответствии с документом разрешено проводить культурно-досуговые, культурно-просветительские мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Ограничения снимаются для мероприятий в рамках реализации государственных или муниципальных программ, нацпроектов, а также культурно-досуговых, культурно-просветительских мероприятий.



Условия проведения мероприятий в помещениях: численность участников - не более 70% от общего количества мест для зрителей - не может превышать 500 человек, проведение культурно-досуговых с числом участников, превышающим 500 человек, возможно при условии согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Также сняты все ограничения по работе библиотек. Напомним, ранее в Тюменской области отменили запрет на работу аттракционов.