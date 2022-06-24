Жителю Тюмени дали 4,5 года колонии за смерть трех человек от суррогата

59-летнему жителю Тюмени дали 4,5 лет лишения свободы за смерть трех человек, отравившихся суррогатом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, с 31 декабря по 11 января тюменец приобрел 80 бутылок немаркированной водки "Царская охота". Алкоголь он хранил в своем автомобиле "ВАЗ 21150". Продукция, объемом 0,5 литра, содержала в своем составе метиловый спирт (метанол), входящий в список ядовитых веществ, в объеме, превышающем допустимые уровни. Позднее контрафактный алкоголь в магазине "Продукты" по ул. Рижская, купили трое жителей Тюмени и скончались от отравления.

"Собранные следственным управлением СК РФ по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Суд приговорил виновного к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших на 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, подсудимый добровольно выплатил компенсацию морального вреда каждому потерпевшему по 70 тыс. рублей.