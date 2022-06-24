24 Июня 2022
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Политика За рубежом
форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Медведев оценил заявление главы МИД ФРГ о том, что Россия "использует голод в качестве оружия"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил заявление главы МИД ФРГ Анналенв Бербок, что Россия "использует голод в качестве оружия".

"Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "у Украины – серьёзные проблемы", а "нежелание руководства страны трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего".

"Мы знаем, что у Украины – большие проблемы, это всем хорошо известно. Да, это можно констатировать. А главное, продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию. Конечно, ничего хорошего Украине это не сулит", - сказал Песков, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который усомнился, что Украина будет существовать как страна через несколько лет.

Теги: Дмитрий Медведев, зампред Совбеза, МИД ФРГ



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