Сбер введет комиссии за переводы со своих карт через приложения других банков

Сбербанк вводит комиссию за переводы с его карт через приложения и сайты других банков. Например, когда клиент в приложении другого банка переводит деньги на свой счет с карты Сбера.

Комиссия будет составлять 1,25% от суммы перевода, но не меньше 30 руб. и не больше 150 руб., передает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Комиссия будет вводиться постепенно с 1 июля, для большинства клиентов изменения заработают с 1 августа.

"Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", - заявили в Сбербанке.