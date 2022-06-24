24 Июня 2022
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Экономика В России
Банковские карты (2022) | Фото: Накануне.RU

Сбер введет комиссии за переводы со своих карт через приложения других банков

Сбербанк вводит комиссию за переводы с его карт через приложения и сайты других банков. Например, когда клиент в приложении другого банка переводит деньги на свой счет с карты Сбера.

Комиссия будет составлять 1,25% от суммы перевода, но не меньше 30 руб. и не больше 150 руб., передает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Комиссия будет вводиться постепенно с 1 июля, для большинства клиентов изменения заработают с 1 августа.

"Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", - заявили в Сбербанке.

Теги: сбербанк, комиссия, переводы, мобильное приложение



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