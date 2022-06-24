24 Июня 2022
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Общество За рубежом
Лондон протесты беспорядки полиция Великобритания (2015) | Фото:Stefan Wermuth/Reuters

Железнодорожники Великобритании объявили забастовку

В Британии о начале забастовки объявили железнодорожники. По мнению отраслевого профсоюза, правительство сначала сократило финансирование на 4 млрд фунтов стерлингов, а теперь активно препятствует урегулированию этого спора.

"Ставки заработной платы, которые железнодорожные компании, не повышались уже несколько лет, поэтому доход в настоящий момент значительно ниже темпов инфляции. По указанию правительства компании также стремятся сократить тысячи рабочих мест и не дали никаких гарантий против принудительных увольнений", — отмечается в сообщении профсоюза.

Угроза принудительных сокращений — не единственный вопрос, который заботит британских железнодорожников.

Они сообщают также о сокращении проверок безопасности в инфраструктуре на 50%,изменениях правил, условий и методов увольнений и повторного найма, случаях снижения существующей заработной платы и увеличения рабочей недели.

Также они выразили недовольство закрытием всех билетных касс в Великобритании, произошедшим без учёта потребностей в доступности различных пассажиров.

"Столкнувшись с такой агрессивной программой сокращения рабочих мест, условий, заработной платы и пенсий, у RMT нет другого выбора, кроме как защищать наших членов промышленным путем, чтобы остановить эту гонку на дно", — подчеркнул генеральный секретарь профсоюза работников железных дорог и метрополитена Мик Линч.

В четверг профсоюз сообщил о начале забастовки, которая должна продлиться до тех пор, о тех пор, пока не получится добиться соглашения, обеспечивающего гарантии занятости и повышение заработной платы членов профсоюза, что позволит справиться с растущим кризисом стоимости жизни

В забастовке приняли участие около 40 тысяч человек.

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