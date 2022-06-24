Жительницу Челябинской области подозревают в осквернении памятника героям Великой Отечественной войны

В Челябинской области 20-летнюю местную жительницу подозревают в повреждении памятника героям Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемая на территории школы №23 в Копейске закрасила краской мраморную табличку и гранитный камень на памятнике героям Великой Отечественной войны, погибшим при защите Отечества.

Расследование уголовного дела продолжается.