В отношении уральского "Мемориала"* могут возбудить уголовное дело

Уральскому "Мемориалу" (*признан иноагентом), в офис которого вчера с проверкой нагрянула полиция, грозит уголовное дело. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По его словам, речь идет о ст.284.1.УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ),

Сейчас же организацию проверяют по ст. 330.1 УК РФ (злостное уклонение от обязанностей иностранного агента) по подозрению в сотрудничестве с нежелательными в РФ организациями и работу "в интересах зарубежных фондов"

Напомним, вчера полицейские обнаружили в офисе уральского "Мемориала"* материал, признанный экстремистским. Сотрудники центра "Э" изъяли у организации копию книги "ФСБ ****** Россию" (внесена в федеральный список экстремистских материалов).