В Тюменской области ищут уже двух грибников

В Тюменской области число граждан, ушедших в лес за грибами и пропавших без вести выросло до двух. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Один из грибников - 78-летний мужчина. Сообщение о пропаже любителя "тихой охоты" на пульт единой диспетчерской службы Исетского муниципального района поступило 19 июня в 21.44.

Сообщается, что пожилые супруги на личном автомобиле направились за грибами в лес. По словам женщины, некоторое время спустя, она вышла из леса к месту, где находился их автомобиль, а ее муж не появился и не выходил на связь с 15.00. В настоящее время в поисках мужчины участвуют спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, полиция, добровольцы и сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Всего задействованы четыре единицы техники и 20 человек, из них пять человек и единица техники 145-й пожарно-спасательной части.

Второй пропавший ушел за грибами 20 июня. Это мужчина 1970 года рождения проживающий в селе Новокаишкуль Ярковского района. В поисках мужчины участвует поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", полиция, Администрация Ярковского района, добровольцы и сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Всего в поисках задействовано девять единиц техники и 49 человек, один квадрокоптер.