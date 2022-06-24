Spiegel: Германия хочет национализировать часть газопровода "Северный поток-2"

Правительство Германии хотело бы национализировать часть газопровода "Северный поток-2". Идея состоит в том, чтобы "отрезать" часть ветки, подключить ее к плавучему терминалу СПГ и перекачивать газ на юг страны. Участок, о котором идет речь, уже интегрирован в газотранспортную систему ФРГ.

Впрочем, по данным Spiegel, который написал о планах немецкого правительства, у этого маневра есть и минусы. Например, потребовалась бы новая сертификация, согласования и т.д.

Также есть и юридический момент: газопровод принадлежит не России, а швейцарской компании Nord Stream 2 AG. При этом национализация части проекта, в который были вложены огромные ресурсы, безусловно, приведет к ответной реакции российских властей.

В Кремле пока не стали комментировать возможные последствия такого хода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальной информации о намерениях властей Германии нет, если она будет – ее должны проанализировать юристы.

"Наверно, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов — с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются. Но опять же, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. Пока не можем оценивать. Мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений", - сказал Песков.