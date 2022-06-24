24 Июня 2022
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Коллаж, США, орлан, однополярный мир (2022) | Фото: Накануне.RU

National Interest: США несут главную ответственность за то, что Россия начала СВО

Именно США несут главную ответственность за то, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Об этом пишет The National Interest в статье, которая вынесена на первую полосу. Материал посвящен причинам украинского кризиса.
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Западные союзники США тоже следуют примеру Вашингтона в отношении Украины и проводят такую политику, которую президент РФ Владимир Путин рассматривает как экзистенциальную угрозу. Америка одержима идеей вступления Украины в НАТО и превращения ее в западный оплот на границе с Россией. И администрация Джо Байдена не желала решать этот вопрос дипломатическим путем.

Как только Россия начала свою операцию, США ответили удвоением санкций против России. То есть Вашингтон и его западные союзники привержены идее нанести поражение России на Украине и не заинтересованы в поиске дипломатического решения. Это значит, что военный конфликт может затянуться надолго и повышает вероятность ядерного столкновения.

Автор пишет, что Путин давно и прямо заявляет о том, что украинцы с русскими - один народ и Москва согласна с существованием отдельного украинского государства, но только не враждебного России.

"Кто-то может возразить, что Путин лгал о своих мотивах, пытаясь скрыть свои имперские амбиции. Я написал книгу о лжи в международной политике "Почему лидеры лгут: Правда о лжи в международной политике", и мне ясно, что Путин не лгал. Один из моих главных выводов заключается в том, что лидеры не часто лгут друг другу; они чаще лгут своей собственной публике. Что касается Путина, то, что бы о нем ни думали, у него нет истории лжи другим лидерам", - заключает Джон Миршаймер, заслуженный профессор политологии Чикагского университета.

Теги: Украина, Россия, США, спецоперация



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